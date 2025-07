'Un MAGA absoluto': Lamenta Trump muerte de Hulk Hogan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este jueves el fallecimiento de la exestrella de la lucha libre, Hulk Hogan, del que dice que fue "un MAGA absoluto", en referencia a las siglas que emplea su base de seguidores acérrimos, y una persona "con un gran corazón".

This is how I will always remember this legend.



MAGA Hulk.



Rest in peace BROTHER!

