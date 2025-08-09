Cerrar X
Internacional

Un sismo de magnitud 5.9 sacudió la costa suroeste de Guatemala

El temblor ocurrió a las 15:40 hora local a unos 100 kilómetros al sur-suroeste de Champerico, Guatemala, a una profundidad de 9 kilómetros

  • 09
  • Agosto
    2025

Un sismo de magnitud 5.9 sacudió el sábado la costa del Pacífico de Guatemala. No hubo reportes inmediatos de daños.

El temblor ocurrió a las 15:40 hora local a unos 100 kilómetros (60 millas) al sur-suroeste de Champerico, Guatemala, a una profundidad de 9 kilómetros (6 millas), informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Según las redes sociales, el sismo tenía sentido en la capital de Guatemala y otras zonas.

Los terremotos son comunes en Guatemala. El país centroamericano se encuentra sobre una importante zona de falla que sirve de límite entre las placas norteamericana y caribeña.


Comentarios

Etiquetas:
