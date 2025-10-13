Venezuela anuncia cierra de sus embajadas en Noruega y Australia

El gobierno de Venezuela anunció este lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia, y la apertura de nuevas misiones diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, como parte de una reestructuración de su servicio exterior destinada a “optimizar los recursos del Estado”.

Según el comunicado oficial, los servicios consulares para los venezolanos en Noruega y Australia serán asumidos por otras misiones diplomáticas, y los detalles serán compartidos en los próximos días.

La cancillería venezolana destacó que la apertura de las embajadas africanas busca “reforzar los lazos históricos con el continente” y servir como plataformas clave para proyectos de cooperación en agricultura, energía y educación.

El cierre de la embajada en Oslo se produjo tres días después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz. La cancillería noruega informó que la embajada venezolana cerró sin dar explicaciones, aunque reafirmó su deseo de mantener un diálogo con Caracas pese a las diferencias políticas.

Los cierres de las misiones en Noruega y Australia se enmarcan en lo que Venezuela denomina “reasignación estratégica de recursos”. La decisión ocurre en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos, tras incidentes militares en aguas caribeñas que Caracas atribuye a Washington.

Por su parte, los nuevos aliados africanos, Zimbabue y Burkina Faso, mantienen relaciones más cercanas con Rusia, un país que ha apoyado a Venezuela en la ONU y ha criticado las acciones estadounidenses.

La embajada venezolana en Oslo y el Comité Noruego del Nobel no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

