Venezuela prohíbe uso de drones por 30 días en su espacio aéreo

El gobierno federal de Venezuela prohibió temporalmente la compra, venta y uso de drones en el espacio aéreo del país.

Este anuncio se hace en medio de las tensiones políticas con Estados Unidos, quienes desplegaron tres buques de guerra y 4,000 marines a aguas cercanas a Venezuela, como parte de una operación para enfrentar el narcotráfico en la región del Caribe.

“Ante el deber del Ejecutivo Nacional de regular y controlar la navegación en el espacio aéreo… se suspende y prohíbe, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos de aeronaves pilotadas a distancia (drones)”, dijo el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, en un comunicado.

Nicolas Maduro ha denunciado durante sus más de 12 años de mandato varios complots por los que han sido detenidas numerosas personas, pero de los que rara vez se ha informado sobre las conclusiones de su investigación.

Esta medida estará vigente por 30 días a partir de este martes, los cuales podrán tener una prorroga.

De acuerdo con el escrito, esta decisión queda fuera del alcane de los organismos de seguridad y defensa del páis.

El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), que regula el uso de aeronaves y fiscaliza las actividades de la aeronáutica civil, será el encargado de dar cumplimiento a la medida, en coordinación con los ministerios de Interior, Defensa, Economía y Finanzas, acotó el alto funcionario.

En el país del caribe, para el uso de drones es obligatorio su registro ante el INAC, independientemente de su peso.

Además, se necesita de una licencia, contra con un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros.

