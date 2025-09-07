Cerrar X
Internacional

Venezuela reforzará presencia militar en cinco estados costeros

Tras el ataque de EUA a embarcación venezolana, Maduro ordena enviar fuerzas a Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro para frenar narcotráfico

  07
  Septiembre
    2025

El titular del Ministerio de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este domingo un "refuerzo especial" de elementos militares en cinco estados del país de la "fachada caribeña" y la "atlántica".

Este anuncio se da pocos días después de que Estados Unidos atacara una embarcación procedente de Venezuela, la cual supuestamente transportaba droga.

Padrino López detalló mediante un video que se movilizaran, por instrucciones directas de Nicolás Maduro, "medios y fuerzas" para fortalecer la presencia en los estados de Zulia y Falcón al oeste del país.

Esta zona fue descrita por Maduro como "una ruta del narcotráfico", así como en la región insular de Nueva Esparta —integrada por las islas de Margarita, Coche y Cubagua—, en Sucre y Delta Amacuro, en el noreste del país.

Apenas en agosto pasado, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó del despliegue de 15,000 efectivos en Zulia y Táchira -- estados fronterizos con Colombia--- para "asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos".

Padrino también precisó que dichas regiones, que forman la llamada "Zona de Paz N.1", eran vigiladas inicialmente por 10,000 hombres y ahora cuentan con un total de 25,000 efectivos desplegados "con medios navales, fluviales" y drones.

El jefe militar se refirió a otras operaciones activas en el territorio nacional, entre ellas en la Sierra de Perijá, también en la frontera con Colombia, y en el estado Apure, al oeste del país.


