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Internacional

Irán podría haber utilizado más de la mitad de sus misiles

Fuerzas españolas se percataron de dicho abastecimiento durante una visita a uno de los cuarteles. Mencionaron que los misiles pasaron a un segundo plano

  • 23
  • Marzo
    2026

Miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aseguraron este lunes que Irán utilizó más de la mitad de los misiles balísticos que tenía durante estas tres semanas de guerra.

De acuerdo con el general de brigada Manuel César Arienza, jefe del Mando de Artillería Antiaérea de España, durante una visita al cuartel denominado "Capitán Guiloche" se percató de este desabastecimiento.

Se percataron del desabastecimiento durante una visita a una base turca

Esto lo declaró durante una videoconferencia en la que se encontraba la ministra española de Defensa, Margarita Robles, en la cual declaró que su contingente se encuentra desplegado en la base aérea turca de Incirlik como parte de la operación Persistent Effort de la OTAN.

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La prioridad ahora es abordar la amenaza de misiles de crucero y aeronaves no tripuladas, debido a que su producción es más barata, y los misiles quedaron en segundo lugar.

El general explicó que la mayoría de misiles balísticos de Irán son de alcance medio.

"Más que la distancia, nos preocupa la altura", reconoció.

La ministra valoró la "excepcional" labor de los militares españoles en Turquía y su trabajo con la batería Patriot. Esta última proporciona defensa antimisiles al área de la ciudad turca de Adana.


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