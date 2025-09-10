Zelenski apela por escudo aéreo tras derribo de drones rusos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski apeló por crear un "escudo aéreo" europeo después de que Polonia registrara repetidas violaciones de su espacio aéreo.

Luego de reunirse con el primer ministro de Polonia y los jefes del Gobierno de Reino Unido e Italia, así como el Secretario General de la OTAN, el mandatario ucraniano apeló a rabajar "en un sistema conjunto de defensa aérea y crear un escudo aéreo eficaz sobre Europa".

"Debemos responder juntos a todos los retos actuales y estar preparados para las posibles amenazas que puedan afectar a todos los europeos en el futuro", señaló Zelenski.

Subrayó la necesidad de los europeos de aumentar la financiación conjunta para la producción de drones interceptores, una tecnología que a su entender ya ha demostrado su eficacia.

El mandatario también ofreció a Polonia su asistencia para formar en el derribo de drones rusos y destacó que se cuenta con una cooperación adecuada a nivel militar con Estados Unidos.

