Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
77dca734818a45001d9ab1351d1b4e0f5add6aecw_a5716ada7b
Internacional

Zelensky impulsa una paz duradera tras reunión con aliados

Zelensky afirmó que los esfuerzos diplomáticos deben lograr una paz duradera en Ucrania, tras reunirse con asesores de seguridad de Europa, la OTAN y Canadá

  • 03
  • Enero
    2026

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó este sábado que los esfuerzos para frenar la guerra de agresión rusa deben derivar en una paz que dure décadas, tras una reunión con representantes ucranianos y asesores de seguridad nacional de una quincena de países europeos.

El encuentro se realizó en Kiev y contó con la participación de delegaciones de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y otros países, además de representantes de la OTAN, la Unión Europea y Canadá.

Tres ejes para una paz a largo plazo

A través de su cuenta en X, Zelensky detalló que las conversaciones avanzan en tres direcciones clave: garantías de seguridad, reconstrucción y un marco básico para una recuperación real del país.

“Esta visión está alineada con la de nuestros socios clave”, aseguró el mandatario ucraniano, quien adelantó que el trabajo diplomático continuará la próxima semana con nuevos encuentros en Europa.

Participación de Estados Unidos

Aunque no hubo presencia física de representantes estadounidenses, Zelensky confirmó que Estados Unidos participó de forma virtual.

De acuerdo con Rustem Umérov, jefe del equipo negociador de Ucrania, el asesor y enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, estuvo presente en las conversaciones.

AP25362685212227.jpg

Umérov explicó que durante la jornada se abordaron perspectivas sobre el plan de recuperación económica y desarrollo de Ucrania, con énfasis en inversiones, reconstrucción, generación de empleos y estabilidad a largo plazo del Estado.

En las reuniones participaron también la primera ministra Yulia Sviridenko, el ministro de Economía Oleksi Sobolev y el viceprimer ministro para la integración europea, Tajas Kachka.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Andrí Hnátov, señaló que se informó a los socios europeos sobre los acuerdos alcanzados previamente con Estados Unidos, incluidos documentos militares relacionados con el apoyo al Ejército ucraniano, su modernización y los mecanismos de respuesta ante posibles violaciones de acuerdos.

Umérov describió la jornada como un día “cargado” de reuniones enfocadas en seguridad, economía y coordinación con los aliados internacionales, con el objetivo de avanzar hacia una solución sostenible al conflicto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_23_at_10_17_08_PM_39bb6092f3
Economía de EUA sorprende con crecimiento del 4.3%
inter_trump_groenlandia_e028276c75
Trump quiere Groenlandia: nombra a embajador para negociaciones
dinamarca_grooenlandia_eua_b69ee6d3e8
Dinamarca frena a EUA y rechaza cualquier control de Groenlandia
publicidad

Últimas Noticias

deportes_berterame_2481165a0f
¿El primero de muchos? Rayados es campeón de la Copa Pacífica
invita_estado_al_tradicional_corte_de_la_macrorosca_fddc3d9fda
Alistan en NL para Día de Reyes macrofestejos y megaroscas
inter_trump_delcy_rodriguez_fe36faeb17
Trump pide el 'acceso total' al petróleo en Venezuela
publicidad

Más Vistas

ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
2025_ano_avances_violencias_contra_mujeres_nl_345a7faf66
Destacan avances en atención en violencia contra la mujer en 2025
publicidad
×