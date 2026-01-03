Zelensky impulsa una paz duradera tras reunión con aliados

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó este sábado que los esfuerzos para frenar la guerra de agresión rusa deben derivar en una paz que dure décadas, tras una reunión con representantes ucranianos y asesores de seguridad nacional de una quincena de países europeos.

El encuentro se realizó en Kiev y contó con la participación de delegaciones de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y otros países, además de representantes de la OTAN, la Unión Europea y Canadá.

Tres ejes para una paz a largo plazo

A través de su cuenta en X, Zelensky detalló que las conversaciones avanzan en tres direcciones clave: garantías de seguridad, reconstrucción y un marco básico para una recuperación real del país.

“Esta visión está alineada con la de nuestros socios clave”, aseguró el mandatario ucraniano, quien adelantó que el trabajo diplomático continuará la próxima semana con nuevos encuentros en Europa.

Participación de Estados Unidos

Aunque no hubo presencia física de representantes estadounidenses, Zelensky confirmó que Estados Unidos participó de forma virtual.

De acuerdo con Rustem Umérov, jefe del equipo negociador de Ucrania, el asesor y enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, estuvo presente en las conversaciones.

Umérov explicó que durante la jornada se abordaron perspectivas sobre el plan de recuperación económica y desarrollo de Ucrania, con énfasis en inversiones, reconstrucción, generación de empleos y estabilidad a largo plazo del Estado.

En las reuniones participaron también la primera ministra Yulia Sviridenko, el ministro de Economía Oleksi Sobolev y el viceprimer ministro para la integración europea, Tajas Kachka.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Andrí Hnátov, señaló que se informó a los socios europeos sobre los acuerdos alcanzados previamente con Estados Unidos, incluidos documentos militares relacionados con el apoyo al Ejército ucraniano, su modernización y los mecanismos de respuesta ante posibles violaciones de acuerdos.

Umérov describió la jornada como un día “cargado” de reuniones enfocadas en seguridad, economía y coordinación con los aliados internacionales, con el objetivo de avanzar hacia una solución sostenible al conflicto.

