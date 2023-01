Afirma Samuel que seguirá viajando a eventos internacionales

Luego de la críticas que ha recibido por sus giras de trabajo internacionales, el gobernador Samuel García, advirtió que no dejará de acudir a ellas, debido a que de esos viajes surgen las mejores oportunidades para Nuevo León.

Sostuvo que los grandes proyectos se planean durante estas giras y son fundamentales para el desarrollo del Estado.

Expresó que sus visitas al extranjero han sido extenuantes y al mismo tiempo benéficos para Nuevo León y resaltó que no son vacaciones.

'Casi dos días de vuelos para tres de chamba, no es viaje, no es placer, no es gozar, es realmente ir a donde se dan las oportunidades para traerlas no llegan solas', explicó.