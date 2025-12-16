Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Caseta_aeropuerto_1f92fe8dea
Nuevo León

Caseta al aeropuerto volverá a cobrar a partir del 4 de enero

La medida de libre paso, que fue anunciada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el pasado 18 de octubre, concluirá tras poco más de dos meses

  • 16
  • Diciembre
    2025

La gratuidad en los carriles de la Autopista al Aeropuerto, implementada en la Caseta Guadalupe, tiene fecha de finalización. A partir del próximo sábado 4 de enero, se reactivará el cobro de peaje a los automovilistas.

La medida de libre paso, que fue anunciada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el pasado 18 de octubre, concluirá tras poco más de dos meses de vigencia.

En su momento, el Mandatario estatal detalló que la liberación de los carriles se mantendría hasta el mes de diciembre, con el objetivo de ofrecer una alternativa vial a los conductores.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 3.39.38 PM.jpeg

El gobernador había señalado que la gratuidad era necesaria para mitigar el impacto en la circulación debido a los trabajos de construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro sobre la Avenida Miguel Alemán, una de las principales arterias de acceso a la zona.

Ante la inminente reactivación del cobro, se recomienda a los automovilistas tomar previsiones preparar el medio de pago (TAG o efectivo) y planear el trayecto con antelación para evitar contratiempos.

A través de la publicación, las autoridades agradecieron a los usuarios por su contribución a una circulación más ágil y ordenada durante el periodo de liberación.

Caseta aeropuerto


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T132814_863_aae7fd28a8
Notre Dame lidera turismo a un año de su reapertura
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_18_13_PM_99af7576dd
Exhortan a concesionarios a mejorar la calidad de transporte
casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
publicidad

Últimas Noticias

b02d332b_1cf0_428b_8076_e85f8553eb1f_9a48f7f9b6
Confirman 47 casos de influenza en NL; descartan nueva variante
c3419487_63e5_4a30_af6a_9b075b2bee14_d7dfe83e21
Disputan por reserva a ley para regular preventas
643a0244_1723_489a_b338_bca7def01ff5_49a5f22f56
Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×