Caseta al aeropuerto volverá a cobrar a partir del 4 de enero

La gratuidad en los carriles de la Autopista al Aeropuerto, implementada en la Caseta Guadalupe, tiene fecha de finalización. A partir del próximo sábado 4 de enero, se reactivará el cobro de peaje a los automovilistas.

La medida de libre paso, que fue anunciada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el pasado 18 de octubre, concluirá tras poco más de dos meses de vigencia.

En su momento, el Mandatario estatal detalló que la liberación de los carriles se mantendría hasta el mes de diciembre, con el objetivo de ofrecer una alternativa vial a los conductores.

El gobernador había señalado que la gratuidad era necesaria para mitigar el impacto en la circulación debido a los trabajos de construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro sobre la Avenida Miguel Alemán, una de las principales arterias de acceso a la zona.

Ante la inminente reactivación del cobro, se recomienda a los automovilistas tomar previsiones preparar el medio de pago (TAG o efectivo) y planear el trayecto con antelación para evitar contratiempos.

A través de la publicación, las autoridades agradecieron a los usuarios por su contribución a una circulación más ágil y ordenada durante el periodo de liberación.





