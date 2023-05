Denuncian el abandono de abuelito en Monterrey

Sin alimentos, cuidados médicos, ni servicios básicos es como vive un hombre de la tercera edad en Monterrey, que de acuerdo con los vecinos, sus familiares lo abandonaron a su suerte.

Es en la colonia Fomerrey 112 donde habita don Jesús Vázquez, de 73 años de edad, quien padece problemas de próstata y la falta de atención de los suyos.

De aspecto descuidado, apenas y puede caminar, por lo que se vale de una vieja silla de ruedas para salir de su casa y vender dulces para subsistir.

Sin embargo, no siempre tiene buenas ventas y su alacena luce vacía la mayoría del tiempo, así que sus vecinos cooperan para darle de comer.

Al estar solo, los problemas de próstata que padece son más complicados de sobrellevar, y en más de una ocasión ha ido a parar al hospital.

“A veces me chinga, el otro día me chingó con ganas, me ha hecho llorar como tres o cuatro veces, y esta última vez sí me hizo llorar”, relató el hombre.