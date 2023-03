Gobierno aumentará penas en delitos ambientales

Tras enviar una modificación al Código Penal del Estado, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que se elevarán las penas en los delitos contra el medio ambiente y adelantó que también supervisarán a todas las fuentes contaminantes.

Mediante un video, el mandatario explicó que aumentarán los años de cárcel a quien provoque incendios, ya sea de manera dolosa o negligente, pues hay ocasiones que las corporaciones han hecho frente hasta ocho incendios en un día.

Agregó que algunos incluso fueron provocados, como el que se registró en Plutarco Elías Calles, Mitras, San Jerónimo y en Santa Catarina, por los que ya se interpusieron las denuncias correspondientes.

“Desgraciadamente, eran delitos que no se consideraban graves, ya estamos hartos y cansados de esta gente idiota, no sé quién se le ocurre provocar, pagar para generar incendios, ya no nos importa'.