Madre de cuatro pide ayuda; su esposo tiene tuberculosis

Itzayana Guadalupe es una madre de cuatro pequeños que vive vendiendo dulces en cruceros para solventar a su familia y a su esposo.

Sola saca adelante a su familia

“Pues yo me levanto dándole la medicina del tratamiento a mi pareja, darles de desayunar a los niños, bañarlos, cambiarlos y a la 1 de la tarde que les doy de comer me salgo a las calles a vender a los cruceros, a casa por casa, a tocar lo del día pero si es una situación muy difícil porque es traer a los niños en el sol y todo, es una vida que uno no quisiera tener y más cuando uno no tiene los muebles indispensables.