Quieren usar su escuela, pero no ven para cuando

Los pequeños del Jardin de Niños ‘’Profesor Inocencio Colunga’’ de la colonia Valle de Santa Isabel en Juárez aún no pueden utilizar el plantel educativo por problemas administrativos.

En primeras instancias, las autoridades del plantel comentaron que estaría listo a inicios de año pero no cumplieron con su palabra.

Las autoridades del plantel señalan que ya está para entregar pero la electricidad y agua lo impide.

“Dicen que ya está para entregar pero no nos entregan porque hubo un error en los cheques hacía contrato de agua y luz y no pueden venir a instalar los servicios y el plantel no se puede entregar hasta que esté así”, añadió la madre de familia.

Ante esta situación, las madres de familia señalan que la directora del turno vespertino no quiere dar la cara.

“El alcalde Paco Treviño nos dijo que él nos puede ayudar pero si le dábamos el nombre de la directora y que ella tenía que firmar, ella no nos quiere ayudar en nada, ya hemos hablado a varias televisoras y tampoco quiere presentarse ella, no nos quiere apoyar, no quiere dar la cara más que nada. No nos quiere dar el nombre ni tampoco de los supervisoras y ellas son las que nos deben de ayudar, nos tienen que firmar las cosas para que nosotros nos podamos mover”, dijo Mirca Rodriguez.