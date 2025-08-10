Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Nacional

Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sufrió afectaciones por el agua que ingresó hasta las terminales y se mantuvo cerrado por tres horas

  • 10
  • Agosto
    2025

 Las lluvias intensas en prácticamente toda la Ciudad de México dejaron este domingo por la tarde-noche severas inundaciones, principalmente en la zona norte, este, centro y oeste, además del Aeropuerto Internacional, ante ello, el Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta púrpura, la de mayor riesgo por tormentas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital indicó que la alcaldía con la alerta máxima fue Cuauhtémoc, en el centro de la metrópoli, donde la red de pluviómetros registró 75,73 milímetros de lluvia por metro en algunas zonas del Centro Histórico.

La dependencia había advertido de lluvias fuertes a muy fuertes puntuales con posible caída de granizo y actividad eléctrica por la tarde-noche.

"Se prevén lluvias de 50 a 70 milímetros (mm) y posible caída de granizo, entre las 18:35 horas y las 22:00 de este domingo", apuntó la SGIRPC.

Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en prácticamente las 16 alcaldías de la capital: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo. Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) también sufrió afectaciones y se mantuvo cerrado por tres horas.

"Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue las próximas tres horas a fin de que los trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionaron encharcamientos, permitan recuperar la capacidad operativa", indicó el AICM en un comunicado. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bi7uyt_1ea36b7243
FIFA abre proceso para voluntarios para el Mundial 2026
aicm_reanudan_operaciones_9cc3d947f7
AICM reanuda operaciones tras suspensión por tormenta
inter_lluvias_kumamoto_879fdde635
Japón declara la máxima alerta meteorológica por lluvias
publicidad

Últimas Noticias

a069312b_33c5_4e5c_9f85_c188c4debeb1_87a1371de1
Ramos Arizpe se prepara para el Ramos Fest 2025
aaf603bb_063d_4ef9_9cad_743f23096b6d_c53c1a9ab2
Carro modelo antiguo llama la atención en las calles de Saltillo
Whats_App_Image_2025_08_11_at_5_32_43_PM_bad2fc3927
Ramos Arizpe repara casi 7,000 baches tras lluvias atípicas
publicidad

Más Vistas

2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×