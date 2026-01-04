Podcast
Nacional

Dan de alta a Astrid, niña herida en descarrilamiento en Oaxaca

La menor Astrid Ximena, de 9 años, fue dada de alta tras evolucionar favorablemente luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

  • 04
  • Enero
    2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que Astrid Ximena, una niña de 9 años que resultó herida en el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, fue dada de alta médica el sábado 3 de enero de 2026.

La menor había sido trasladada de emergencia al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México, debido a la gravedad de sus lesiones, entre ellas coágulos en la cabeza que requirieron vigilancia intensiva y atención especializada.

Atención multidisciplinaria en el CMN Siglo XXI

De acuerdo con el IMSS, el caso de Astrid fue atendido por un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en neurocirugía, cirugía pediátrica, pediatría y paidopsiquiatría, lo que permitió una evolución clínica favorable.

“Astrid se va hoy, es una niña que evolucionó satisfactoriamente. Siguiendo las instrucciones del director general, hoy egresa en condiciones generales estables”, señaló un médico del instituto en un video difundido en redes sociales.

Agradecimiento de la familia

En la grabación también se observa a Astrid y a su madre, Estefanía Ríos de la Cruz, agradeciendo la atención recibida durante su estancia hospitalaria.

“Gracias a todos los enfermeros del IMSS y doctores, adiós”, expresó la menor.

Su madre destacó el acompañamiento brindado desde el momento del accidente.

“Ahorita mi hija ya está bien, ya no se ha quejado de nada. Estoy agradecida porque desde el principio le hicieron los estudios necesarios y ahorita ya está bien”, dijo.

Uno de los casos positivos tras la tragedia

Astrid ya regresó a Oaxaca junto con su familia, donde continuará con seguimiento médico ambulatorio.

Su recuperación es uno de los casos positivos tras el accidente ferroviario que dejó 14 personas fallecidas, incluida una mujer de 73 años que murió posteriormente, y más de 100 heridos.

El IMSS informó que 45 personas fueron atendidas en sus hospitales tras el siniestro, y que la gran mayoría ya ha sido dada de alta médica.


