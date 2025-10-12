México alerta por fallas en 33,000 autos; provocarían accidentes

La Procuraduría Federal del Consumidor emitió un llamado a revisión para más de 33,000 vehículos modelo Kwid por fallas que podrían provocar un accidente.

En un comunicado, el organismo, junto con la marca Renault, precisó que el llamado es para 33,046 unidades del modelo Kwid años 2022 a 2024, con periodo de fabricación del 5 de mayo de 2021 al 12 de mayo de 2023.

Advirtió que existe el riesgo de que la carcasa de montaje del eje trasero se rompa al transitar por carreteras o caminos en mal estado, lo que podría causar un accidente por la perdida de control o mal funcionamiento del vehículo.

Renault México revisará las carcasas, y en caso de ser necesario, lo reforzará o reemplazará.

La Profeco señaló que la campaña para corregir los fallas se inició el pasado 15 de julio y su duración aún es indefinida.

La automotriz dijo que buscará, mediante correo electrónico, a los propietarios, quienes podrán consultar si su automóvil es parte del llamado en la página web.

