Tamaulipas

Profeco concluye operativo de Día de Muertos en Reynosa

Profeco reportó saldo blanco en su operativo de Día de Muertos en Reynosa y anunció vigilancia especial para El Buen Fin, a fin de garantizar precios justos

  • 04
  • Noviembre
    2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) concluyó con saldo blanco el operativo especial implementado durante la temporada de Día de Muertos en Reynosa, y anunció que ya se encuentra preparando el despliegue de vigilancia para El Buen Fin, con el fin de garantizar que los comercios respeten los derechos de los consumidores y mantengan precios justos en sus promociones.

El delegado de la zona nororiente con cabecera en Reynosa, José Luis Márquez Segura, informó que durante el operativo se monitorearon cerca de 10 mil variantes de productos, con el propósito de verificar que los proveedores ofrecieran precios estandarizados, calidad en los artículos y costos exhibidos de manera visible al público.

Explicó que las inspecciones se concentraron principalmente en los panteones municipales y las principales zonas comerciales de la ciudad, incluyendo los establecimientos de mayor flujo económico, como tiendas de conveniencia y supermercados ubicados sobre el bulevar Hidalgo.

“Durante el operativo se realizaron visitas únicamente para verificar la correcta exhibición de precios. Afortunadamente no hubo necesidad de intervenir de manera procesal ni de suspender actividades, ya que no se registraron denuncias o quejas por parte de la ciudadanía”, precisó Márquez Segura.

Aunque no se presentaron incidencias mayores ni sanciones, el delegado señaló que Profeco se mantiene atenta ante posibles reclamaciones que puedan ser presentadas por consumidores dentro del plazo establecido, principalmente relacionadas con incumplimientos en precios, calidad o garantías de los productos adquiridos.

Una vez concluida la supervisión del Día de Muertos, la dependencia iniciará un nuevo operativo enfocado en la vigilancia de proveedores de alimentos, artículos electrónicos, juguetes, adornos navideños y demás productos de temporada, con especial atención en las ofertas que se presenten durante El Buen Fin.

Finalmente, Profeco hizo un llamado a la ciudadanía para que realice sus compras en establecimientos formales, exija siempre garantías y comprobantes de compra, y verifique todos los detalles en las facturas antes de concretar cualquier transacción. Con ello —subrayó la institución— se busca prevenir inconformidades o malos entendidos que afecten la experiencia del consumidor durante la temporada de mayores ventas del año.


