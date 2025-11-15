Alertan sobre presuntos infiltrados en marcha de la Gen Z

El Consejo Nacional de Nueva Derecha advirtió sobre la posible presencia de “infiltrados” en la Marcha de la Generación Z, señalando a “facciones comunistas, sindicatos convertidos en grupos de presión y operadores del partido en el poder” como actores que, a su juicio, buscarían “reventar o desviar” la protesta prevista para este sábado 15 de noviembre.

La agrupación de corte político-religioso afirmó que estos presuntos grupos tendrían fines “violentos o electorales”, sin relación con las demandas ciudadanas que motivan la movilización.

El Consejo reiteró su respaldo a la convocatoria, la cual ha sido difundida en redes sociales como una iniciativa juvenil, aunque con creciente participación de figuras de la oposición partidista.

Entre quienes han promovido públicamente la asistencia destaca el expresidente Vicente Fox, quien desde el 10 de noviembre ha impulsado la marcha, generando cuestionamientos sobre el carácter autónomo y estrictamente juvenil de la protesta.

En un comunicado firmado por su dirigente, Raúl Tortolero, la organización llamó a que la manifestación se lleve a cabo “fundamentada en valores cristianos” y que rechace expresamente el “anarquismo, comunismo, woke y banderas piratas”.

El Consejo enmarcó la movilización en el clima de indignación tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, y aseguró que muchos de los participantes acudirán “de buena fe” y movidos por un “deseo de justicia”.

Finalmente, el organismo insistió en que cualquier esfuerzo por un “cambio estructural” debe sustentarse en “valores cristianos” y concluyó con un llamado a construir “una verdadera oposición”, cimentada, dijo, en principios sólidos y no en “modas ideológicas”.

Comentarios