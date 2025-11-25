Cerrar X
vallas_palacio_macroplaza_21689b8cce
Nuevo León

Blindan Palacio de Gobierno por convocatoria a marcha

La concentración iniciará a las 15:00 horas en la Explanada de los Héroes con tendedero de denuncias. La marcha está programada para las 17:00 horas

  • 25
  • Noviembre
    2025

Completamente blindado amaneció el Palacio de Gobierno este 25 de noviembre, previo a la marcha con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

A simple vista se observan grandes murallas metálicas colocadas en todo el perímetro del edificio. Entre los muros del Palacio y las vallas se mantiene una separación de al menos tres metros, aunque en el acceso principal se extiende hasta diez metros.

Sobre la calle Zaragoza, el cercado incluso invade parcialmente uno de los carriles de circulación.

Estas vallas se instalan previo a la concentración convocada para esta tarde en Monterrey, donde mujeres y colectivos feministas comenzarán a reunirse a partir de las 15:00 horas en la Explanada de los Héroes.

Ahí montarán un tendedero de denuncias como parte de las actividades iniciales, antes del arranque de la marcha programada para las 17:00 horas.

Autoridades informan que habrá presencia de elementos de Tránsito y de la Policía de Monterrey, sin embargo, hasta el momento no se tiene definida la ruta que seguirá la movilización.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Samuel_Garcia_d757cabb4a
Expande Samuel programa 'Apoyamos a las Mujeres' a Cadereyta
516_330eb371cc
Inician obreros marcha de Monclova a Saltillo
INFO_7_UNA_FOTO_86_e333e00bbf
Familias buscadoras denuncian bloqueo en desfile
publicidad

Últimas Noticias

G6s8l_R9_Xo_A_Ao_H_Zq_b804a5c4f3
México defenderá Convención de Asilo ante propuesta de Perú
nl_primeros_lugares_flores_00cd00a81a
Logra Nuevo León primeros lugares en seguridad, salud y economía
kyt7_98f5f95583
Protesta obliga al gobierno a acelerar venta de AHMSA: obreros
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad
×