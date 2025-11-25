Blindan Palacio de Gobierno por convocatoria a marcha

Completamente blindado amaneció el Palacio de Gobierno este 25 de noviembre, previo a la marcha con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

A simple vista se observan grandes murallas metálicas colocadas en todo el perímetro del edificio. Entre los muros del Palacio y las vallas se mantiene una separación de al menos tres metros, aunque en el acceso principal se extiende hasta diez metros.

Sobre la calle Zaragoza, el cercado incluso invade parcialmente uno de los carriles de circulación.

Estas vallas se instalan previo a la concentración convocada para esta tarde en Monterrey, donde mujeres y colectivos feministas comenzarán a reunirse a partir de las 15:00 horas en la Explanada de los Héroes.

Ahí montarán un tendedero de denuncias como parte de las actividades iniciales, antes del arranque de la marcha programada para las 17:00 horas.

Autoridades informan que habrá presencia de elementos de Tránsito y de la Policía de Monterrey, sin embargo, hasta el momento no se tiene definida la ruta que seguirá la movilización.

