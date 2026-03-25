Alistan programa federal de salud mental tras ataque en escuela

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno impulsará un programa nacional de salud mental dirigido a estudiantes de secundaria y nivel medio superior, luego del ataque armado registrado en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó el hecho como “muy doloroso” y subrayó que la respuesta no debe centrarse únicamente en castigar al responsable, sino en atender las causas de fondo.

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos. No queremos que estas situaciones se repitan”, expresó.

Sheinbaum insistió en que el enfoque debe ser integral, considerando factores sociales, familiares y psicológicos que afectan a los jóvenes.

“Todo tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. No queremos que estas situaciones se repitan”, afirmó.

El planteamiento, dijo, busca prevenir nuevos episodios de violencia en entornos escolares.

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Programa se ampliará a nivel nacional

Detalló que el programa de salud mental ya se aplica en algunas regiones en tercer grado de secundaria, pero ahora se extenderá a todo el país e incluirá también a estudiantes de educación media superior.

La estrategia contempla capacitación a docentes, materiales de apoyo y atención especializada.

“El programa incluye capacitación a maestras y maestros, guías para estudiantes y para madres y padres de familia, además de atención especializada”, explicó.

Vinculación con Línea de la Vida

El proyecto estará articulado con servicios existentes como la Línea de la Vida, con el objetivo de fortalecer la prevención, la comunicación familiar y el acompañamiento emocional de los adolescentes.

La mandataria señaló que se busca generar herramientas que permitan detectar riesgos a tiempo y brindar apoyo oportuno.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de reformar la ley para que menores que cometan delitos graves sean juzgados como adultos, Sheinbaum aclaró que no hay una propuesta formal, aunque consideró necesario discutir el tema.

“No lo propuse, dije que es algo que se tiene que discutir en nuestro país y abrir el debate”, puntualizó.

Analizan patrones de violencia escolar

La titular del Poder Ejecutivo Federal también informó que su Gobierno revisará si existen similitudes entre este caso y otros hechos recientes de violencia en escuelas, como el ocurrido en el CCH Sur.

El objetivo es identificar patrones comunes que permitan diseñar mejores políticas de prevención.

De acuerdo con autoridades estatales, el agresor, un adolescente, ingresó al plantel con un rifle tipo AR-15 y realizó al menos 14 disparos contra dos docentes, quienes murieron en el lugar.

Horas antes del ataque, el joven había difundido en redes sociales imágenes con el arma utilizada.

El menor fue detenido tras los hechos y el caso se encuentra bajo investigación.

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