Anuncia México recaudación histórica de $500 mil millones

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves que México alcanzó este año una recaudación histórica de más de $500 mil millones de pesos adicionales, impulsada por el fortalecimiento del comercio exterior y el combate a la evasión fiscal.

“Cerca de $200 mil millones provienen de aduanas, sin aumentar impuestos ni derechos, es prácticamente la actualización que se hizo este año”, explicó la mandataria durante su mensaje sobre los ingresos previstos para 2025-2026.

Hacienda reporta crecimiento sostenido desde 2019

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, detalló que los ingresos nacionales de enero a septiembre crecieron 9.1% en comparación con 2019, reflejando el mejor comportamiento fiscal en varios años.

“En términos absolutos, representa una variación de $542 mil millones de pesos más respecto al mismo periodo del año pasado, es el mejor desempeño que hemos tenido”, señaló el funcionario.

Amador Zamora subrayó que el aumento de recursos no se debe a la creación de nuevos impuestos, sino a una política de eficiencia y fiscalización.

“Al menos $200 mil millones de pesos provienen del comercio exterior y del combate a la corrupción y al contrabando”, puntualizó.

Asimismo, recordó que no se planea incrementar tasas, tarifas ni cuotas, sino reforzar los mecanismos contra la facturación falsa.

“Junto con el Paquete Económico presentamos propuestas al Código Fiscal para luchar contra las empresas fantasma que emiten comprobantes apócrifos”, añadió.

Meta: $6.5 billones de pesos para 2026

Por otra parte, el titular de Hacienda recordó que el Paquete Económico 2026, actualmente en análisis en el Congreso de la Unión, plantea una meta de recaudación de $6.5 billones de pesos, lo que representaría $456 mil millones más que lo recaudado este año ($5.9 billones), es decir, un incremento del 4.3%.

“Se trata de una política de ingresos responsable y realista, sustentada en la mejora de la administración tributaria y el control del contrabando”, sostuvo.

