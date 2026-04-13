Muere niño quemado en ataque tras caída de ‘El Mencho’

El niño Henry, de apenas dos años de edad, murió luego de permanecer hospitalizado durante 49 días por las graves quemaduras que sufrió en un ataque incendiario en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el fallecimiento ocurrido la noche del domingo 12 de abril, tras un prolongado esfuerzo médico para salvarle la vida.

Ataque durante jornada violenta

El menor resultó herido el pasado 22 de febrero, cuando sujetos armados irrumpieron en una tienda de conveniencia en Valle de Chalco y lanzaron bombas molotov para incendiar el lugar.

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El ataque formó parte de una serie de actos violentos registrados en distintas regiones del país, atribuidos a reacciones del crimen organizado tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes.

Lesiones graves y lucha médica

Henry sufrió quemaduras en aproximadamente el 80% de su cuerpo, lo que obligó a su traslado al Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México.

Durante su hospitalización, el menor permaneció bajo sedación y con ventilación mecánica debido a las afectaciones en su sistema respiratorio.

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En el ataque también resultaron heridos su padre, quien intentó protegerlo, y otro hombre que se encontraba en el lugar.

Tras la muerte del menor, la Fiscalía mexiquense buscará reclasificar el caso de tentativa de homicidio a homicidio doloso, en contra de los presuntos responsables.

Actualmente, cuatro adultos, identificados como Miguel Ángel N, Edgar N, José Antonio N y Luis Antonio N, permanecen detenidos y vinculados al proceso, mientras que un adolescente de 16 años se encuentra internado en un centro especializado.

El ataque a la tienda fue uno de varios hechos registrados en al menos 22 entidades del país en medio de una ola de violencia vinculada a grupos del crimen organizado.

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Estos eventos han evidenciado el impacto de la violencia en la población civil, particularmente en casos donde víctimas inocentes, como Henry, quedan atrapadas en ataques dirigidos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y asegurar sanciones conforme a la ley.

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