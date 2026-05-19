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Coahuila

Detienen a hombre por agredir a mujer con una piedra

Elementos policiacos lograron detener a Cruz 'N', de 48 años, señalado como el probable responsable de los hechos, en la colonia Beta Centauro

  • 19
  • Mayo
    2026

Una mujer de edad avanzada resultó con lesiones luego de ser atacada presuntamente con una piedra mientras caminaba junto a una menor de edad en una plaza ubicada en la colonia Beta Centauro.

El incidente ocurrió durante la noche y provocó alarma entre vecinos y personas que se encontraban en el lugar.

Elementos de seguridad acudieron al sitio tras el reporte de la agresión y lograron asegurar a Cruz “N”, de 48 años, señalado como el probable responsable de los hechos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima sufrió diversas heridas derivadas del impacto del objeto lanzado por el hombre.

Autoridades informaron posteriormente que el detenido presenta una discapacidad intelectual, motivo por el cual fue canalizado a instancias especializadas para recibir atención adecuada. 

Mientras tanto, las investigaciones continúan para definir su situación legal y esclarecer completamente lo sucedido.


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