Aprueban legislación con la que pretenden acallar a ciudadanos

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 369 votos a favor, la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, iniciativa impulsada por el Ejecutivo y respaldada por las bancadas de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, la votación se dio en medio de fuertes críticas de la oposición, que denunció posibles riesgos para la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios.

Con 103 votos en contra y tres abstenciones, el dictamen propone, entre otras medidas, la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el fortalecimiento de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que concentrará facultades clave.

La nueva legislación rediseña el esquema de concesiones en cuatro modalidades: comercial, público, social y privado; y establece nuevas formas de asignación como sandboxes regulatorios, plataformas satelitales, uso compartido del espectro y redes inteligentes.

Asimismo, los concesionarios estarían obligados a proporcionar datos de geolocalización y uso de telefonía móvil, lo cual fue duramente criticado por legisladores del PAN y PRI, quienes calificaron la ley como un mecanismo de vigilancia y censura.

Protesta en San Lázaro: “Sepultan la libertad de expresión”

Durante la sesión, legisladores del PRI realizaron un cortejo fúnebre simbólico en el pleno para denunciar lo que consideran la “muerte de la libertad de expresión”. El PAN desplegó pancartas con mensajes contra la vigilancia estatal.

“Estas reformas son una amenaza de un gobierno cada vez más autoritario, controlador, espía y censurador”, acusó Miguel Ángel Monraz Ibarra del PAN.

Por su parte, Rubén Moreira del PRI advirtió que la nueva ley podría generar conflictos con socios del T-MEC, al incumplir estándares internacionales de regulación y neutralidad tecnológica.

Además, el diputado Erubiel Alonso Que (PRI) acusó al gobierno federal de dar “un paso más hacia la instauración de un Estado autoritario”.

Alonso Que argumenta que la ley, lejos de modernizar el sector, busca controlar las comunicaciones y atentar contra derechos fundamentales como la libertad de prensa, expresión e información.

“Las redes sociales dejarán de ser un espacio de libertad, las redes ya no serán de las y los ciudadanos, sino del Gobierno, podrá controlar lo que se dice, lo que se comparte, lo que se critica, el contenido ya no será fruto de la creatividad de las y los ciudadanos, sino de la autorización del Gobierno, se convertirá en un filtro ideológico, donde lo que no le guste al poder, simplemente no se podrá comunicar”, dijo en tribuna

Movimiento Ciudadano vota a favor, pero admite riesgos

A pesar de las críticas, Movimiento Ciudadano votó a favor de la ley. La diputada Patricia Flores explicó que, aunque ven con buenos ojos el rediseño del marco normativo, reconocen riesgos como la identificación obligatoria de usuarios.

Desde la bancada oficialista, la diputada Claudia Leticia Garfias (Morena) defendió la reforma asegurando que esta promueve la inclusión digital, protege los derechos de las audiencias y moderniza la regulación.

“Estamos apostando a una transformación que incluye conectividad, derechos de usuarios, inclusión digital y competencia efectiva”, afirmó.

La discusión en lo particular de los artículos reservados continuará en las próximas sesiones.

