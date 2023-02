Asegura AMLO que dejará la política tras su mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en muchas ocasiones que no cambiará las leyes para reelegirse en el cargo, que culmina en 2024. Pero el jueves fue más allá al asegurar que se apartará del todo de la política y que ni siquiera hablará de ella tras terminar su mandato.

'Me voy a retirar por completo', garantizó. 'No vuelvo a participar en ningún acto público, no voy a hablar de política'.