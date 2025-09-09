Cerrar X
Nacional

Aseguran tractocamión con 63,000 litros de huachicol en Tabasco

Este decomiso forma parte del Plan de Contención del Delito efectuado por personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública

  09
  Septiembre
    2025

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en conjunto con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica aseguraron 63 mil litros de hidrocarburo transportado a bordo de un tractocamión en Tabasco.

Esto sucedió sobre la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, a la altura de la ranchería Las Mercedes, en el municipio de Centla.

Elementos adscritos a la SSPC efectuaban recorridos de prevención cuando identificaron la unidad que transportaba el combustible sin la documentación que acreditara su legal procedencia. 

Por este hecho, un hombre identificado como Fermín "N", de 37 años, fue detenido por conducir dicho vehículo sin la documentación requerida. 

Aseguraron un vehículo terrestre marca International y dos vehículos marca Gallegos, en cuyo interior se encontraban los 63 mil litros de una sustancia líquida con características propias del hidrocarburo.

Este volumen representa uno de los decomisos más relevantes en la zona, lo que evidencia la escala de las operaciones ilícitas que buscan ser frenadas mediante acciones coordinadas.

Esta detención forma parte del Plan de Contención del Delito, cuyo objetivo es determinar la red de responsabilidades y el destino final del combustible asegurado.




