Nacional

Aseguran tráiler con más de mil paquetes de cocaína en Sonora

Como parte de las acciones de vigilancia en las carreteras del país, autoridades federales lograron un importante golpe al narcotráfico en Sonora

  • 23
  • Agosto
    2025

Como parte de las acciones de vigilancia en las carreteras del país, autoridades federales lograron un importante golpe al narcotráfico en Sonora.

En un punto de revisión, elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República detuvieron a una persona y aseguraron un tráiler que transportaba 1,201 paquetes de cocaína ocultos en su estructura.

El operativo fue informado por Omar García Harfuch a través de sus redes sociales, quien destacó la coordinación de las instituciones para combatir el tráfico de drogas en territorio nacional.

La persona detenida, así como la droga y el vehículo, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.


Comentarios

Etiquetas:
