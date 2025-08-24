Cerrar X
Nacional

Avanza INE en liquidación de partidos que perdieron registro

El que estaría más cerca de extinguirse es el Partido Humanista, el cual perdió su registro hace más de nueve años; esto pese a que tenía juicios laborales

  • 24
  • Agosto
    2025

Tras varios años de proceso, el Instituto Nacional Electoral (INE), estaría cerca de liquidar a varios partidos políticos que perdieron su registro desde hace varios años.

El que estaría más cerca de extinguirse es el Partido Humanista, el cual perdió su registro hace más de nueve años; esto se haría pese a que todavía tenía juicios laborales pendientes, sin embargo, estos fueron cerrados porque los involucrados no lograron acreditar sus derechos.

Otra organización que estaría cerca de ver su final es Encuentro Social, el cual perdió su registro en 2018, fecha desde que la que tiene todavía seis juicios abiertos; de los cuales cuatro son laborales y los otros dos mercantiles.

En la misma situación están Encuentro Solidario y Redes Sociales Progresistas, que desaparecieron en 2021 y todavía tienen juicios pendientes. El primero tiene 19 demandas laborales; mientras que el segundo tiene cuatro procedimientos civiles, aunque ya logró vender todos sus bienes y bodegas.

naciona-casillas-electorales.jpg

Finalmente, Fuerza por México entregó al INE 33 balances donde reportó la venta de sus bienes, aunque todavía tiene siete juicios pendientes, tres de ellos en material penal.

¿Cómo pierde su registro un partido político en México?

De acuerdo con el INE, un partido político puede perder su registro si ocurre alguna de estas situaciones:

  • No participaron en un proceso electoral ordinario.
  • No obtuvieron en la elección ordinaria anterior el 3% de los votos de las elecciones a los cargos de Presidencia de la República, Senadurías o Diputaciones.
  • Incumplieron con los requisitos necesarios para obtener su registro.
  • Faltaron de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto con las obligaciones que le señala la normatividad electoral.
  • Los miembros declaran la disolución del partido político.
  • Se fusionaron con otro partido.

En el caso de los antes mencionados, perdieron su registro debido a que no lograron el mínimo de votos durante algún proceso electoral.


