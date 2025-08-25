Cerrar X
Nacional

Banxico celebra su centenario con moneda especial de plata

Esta moneda es sumamente especial, pues está acuñada por la Casa de la Moneda en dos onzas de plata ley .999 en emisión limitada. Su valor nominal es $10 pesos

  • 25
  • Agosto
    2025

En el marco de sus 100 años de existencia y como parte de la celebración, el Banco de México anunció que puso en circulación una moneda y varios billetes conmemorativos especiales.

Esta moneda es sumamente especial, pues está acuñada por la Casa de la Moneda en dos onzas de plata ley .999, tiene dos grabados diferentes, uno con la silueta del edificio de Banxico y otro con todos los escudos que ha tenido la bandera mexicana. Su valor nominal es de $10 pesos.

dfbs.jpg

La moneda será de limitada y se pondrá a la venta al público en general a través de la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía, que son los distribuidores autorizados.

Por otro lado, los billetes prácticamente no cambiarán de diseño, la única diferencia será que la parte donde se ubica el logo de Banxico tendrá la leyenda "100 aniversario 1925-2025". Aplicará para billetes de $50 hasta $1,000 pesos.

drhs.jpg


