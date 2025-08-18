Cerrar X
Beatriz Gutiérrez vive en México, no en España: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió las versiones de que Beatriz Gutiérrez Müller viviera en España y acusó a ciertos medios de difundir mentiras

  • 18
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este lunes que la información difundida por el diario español ABC sobre la supuesta residencia de Beatriz Gutiérrez Müller en Madrid es falsa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que ella sabía que la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador vive en México y criticó a los “comentócratas” que replicaron la versión.

“Ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez se fue a vivir a España, y vean hoy todos los comentócratas criticando. Yo sabía que ella vive en México, ya lo respondió, ¡ah pero la mentira!”, expresó Sheinbaum.

La mandataria añadió que ciertos medios prefieren resaltar noticias negativas en contra de la Cuarta Transformación antes que reconocer los avances sociales, como la reducción de 13.4 millones de personas en situación de pobreza entre 2018 y 2024.

Por otra parte, Gutiérrez Müller también había rechazado la publicación del medio español.

Mediante una carta difundida en redes sociales, aclaró que sigue dedicada a la docencia e investigación en una universidad pública mexicana y que tanto ella como su hijo Jesús Ernesto continúan viviendo en el país.

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, subrayó.


