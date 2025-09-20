Cerrar X
Nacional

Cae "El Oso", presunto líder de grupo criminal en Guerrero

El hombre fue identificado como presunto generador de violencia, por lo que se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa

  • 20
  • Septiembre
    2025

Gonzalo "N" y/o Roque "N", fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las investigaciones permitieron determinar que "El Oso" participó en el asesinato de dos hombres, además de ser identificado como líder de un grupo criminal.

Esta detención se llevó a cabo el pasado 13 de septiembre como resultado de la investigación coordinada entre Fiscalía del Estado, Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Civil, tanto nacional como del Estado.

Agentes del Ministerio Público presentaron los elementos necesarios para vincular a proceso al "Oso" y ratificar la prisión preventiva oficiosa.

Se establecieron dos meses como plazo para el cierre de las investigaciones complementarias, por lo que permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Acapulco mientras se venza dicho período.


