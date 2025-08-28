Cae ‘El Rino’, líder del CJNG en Uruapan; Activan código rojo

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, confirmó la detención de René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, señalado como presunto líder de una facción armada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura se realizó este jueves por elementos de la Secretaría de Seguridad Municipal, quienes también aprehendieron a otro individuo.

De acuerdo con la información oficial, al detenido se le aseguraron un arma de fuego, drogas sintéticas, dinero en efectivo y un dron.

“Hace unos momentos la policía municipal detuvo a dos individuos. Uno de ellos es a quien se le señala de ser el líder delincuencial del Cártel Jalisco Nueva Generación”, informó el edil a través de una transmisión en Facebook.

Manzo solicitó el respaldo del Gobierno de la República y de las fuerzas de seguridad federales ante la posible reacción violenta del grupo delictivo.

“Pedimos el apoyo al secretario Omar García Harfuch, a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional. Esto ya se está trabajando en la Fiscalía General de la República, así que pedimos todo el apoyo”, señaló.

Activan código rojo en Uruapan

Tras la detención, el alcalde anunció la activación del código rojo, exhortando a la población a no salir de sus hogares hasta nuevo aviso debido a reportes de personas armadas que intentaban ingresar al municipio.

“Les pedimos que tomen sus precauciones, eviten salir hasta que se levante la alerta de código rojo. En estos momentos nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan”, advirtió.

Finalmente, el edil reiteró que su administración no permitirá el ingreso de grupos criminales, destacando que uno de los problemas más graves en la región es la extorsión a comerciantes.

“Aquí vamos a actuar para defender al pueblo de Uruapan. No vamos a permitir que ningún grupo delictivo venga a lesionar la paz social de Uruapan ni a molestar a la gente honesta y trabajadora”, afirmó.

