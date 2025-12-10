Podcast
Nacional

Cae 'Limones', operador de Los Cabrera, en operativo federal

Edgar 'N' alias 'Limones', integrante de Los Cabrera, fue detenido en Durango en un operativo federal contra redes de extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que detuvieron en Durango a Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la organización criminal conocida como Los Cabrera.

La operación contó con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Golpe a las redes de extorsión

Según el comunicado, la detención representa un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo.

La Unidad de Inteligencia Financiera identificó operaciones irregulares vinculadas con extorsión y fraude, lo que reforzó las pesquisas en torno al operador criminal.

Durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico. El Gobierno de Coahuila participó activamente en el operativo.

Omar García Harfuch reconoció la coordinación entre dependencias federales y estatales para avanzar en el combate a la extorsión.


