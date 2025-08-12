Caen cinco mexicanos con 1.7 toneladas de cocaína en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó sobre la captura de seis hombres, cinco de origen mexicano y uno salvadoreño, a quienes se les aseguraron 1,500 paquetes de cocaína.

La droga, con un peso total de 1,783 kilos, está valuada en más de 183 millones de quetzales (unos 444 millones de pesos mexicanos).

Los capturados fueron identificados como Roderico “N”, de 48 años (herido por arma de fuego); Leo “N”, de 42; José “N”, de 33; Gilberto “N”, de 23; Miguel “N”, de 44, todos mexicanos; y Milton “N”, salvadoreño de 28 años.

De acuerdo con el reporte, el aseguramiento ocurrió cuando elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), que realizaban patrullajes aéreos, detectaron dos embarcaciones sospechosas en aguas del Pacífico.

Las naves fueron interceptadas con apoyo de la Marina de la Defensa Nacional.

“También se les incautaron 3 celulares, 3 aparatos GPS, 2 teléfonos satelitales y un radio transmisor, que servirán para continuar con las investigaciones respectivas”, informó la PNC.

Algunos de los paquetes asegurados llevaban impreso el logotipo de la marca Chanel, un detalle que fue registrado en video y difundido por las autoridades.

Las imágenes también muestran el traslado de los detenidos bajo fuerte custodia.

El conteo de la droga se llevó a cabo en el Comando Naval del Pacífico, en Puerto San José, Escuintla, con la participación de la PNC, la Marina y personal de la Fiscalía.

