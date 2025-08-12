Cerrar X
paquetes_droga_guatemala_3024ddf681
Nacional

Caen cinco mexicanos con 1.7 toneladas de cocaína en Guatemala

Autoridades de Guatemala capturaron a cinco mexicanos y un salvadoreño con mil 500 paquetes de cocaína, valuados en más de 444 millones de pesos.

  • 12
  • Agosto
    2025

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó sobre la captura de seis hombres, cinco de origen mexicano y uno salvadoreño, a quienes se les aseguraron 1,500 paquetes de cocaína. 

La droga, con un peso total de 1,783 kilos, está valuada en más de 183 millones de quetzales (unos 444 millones de pesos mexicanos).

Los capturados fueron identificados como Roderico “N”, de 48 años (herido por arma de fuego); Leo “N”, de 42; José “N”, de 33; Gilberto “N”, de 23; Miguel “N”, de 44, todos mexicanos; y Milton “N”, salvadoreño de 28 años.

De acuerdo con el reporte, el aseguramiento ocurrió cuando elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), que realizaban patrullajes aéreos, detectaron dos embarcaciones sospechosas en aguas del Pacífico.

Las naves fueron interceptadas con apoyo de la Marina de la Defensa Nacional.

“También se les incautaron 3 celulares, 3 aparatos GPS, 2 teléfonos satelitales y un radio transmisor, que servirán para continuar con las investigaciones respectivas”, informó la PNC.

Algunos de los paquetes asegurados llevaban impreso el logotipo de la marca Chanel, un detalle que fue registrado en video y difundido por las autoridades.

Las imágenes también muestran el traslado de los detenidos bajo fuerte custodia.

El conteo de la droga se llevó a cabo en el Comando Naval del Pacífico, en Puerto San José, Escuintla, con la participación de la PNC, la Marina y personal de la Fiscalía.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

patrulla_atropello_policia_083f9e3d4b
Huye a Veracruz policía de Fuerza Civil que atropelló a ciclista
EH_UNA_FOTO_2_ce02e29433
Detienen en Miami a Jhayco por presunta posesión de drogas
Whats_App_Image_2025_08_11_at_3_03_33_PM_294d2a3174
Detienen a tres con 200 dosis de droga y arma larga en Escobedo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_13_at_5_20_42_PM_7285062061
Capacitan a policías de Fuerza Civil para el Mundial 2026
tanque_el_fraie_01_2645a3ee76
Agua y drenaje gestiona nuevo tanque de agua para García
Whats_App_Image_2025_08_13_at_4_09_37_PM_46573c6cb9
Baja San Pedro 50% del rezago de expedientes de Desarrollo Urbano
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×