Caen cuatro miembros de célula ligada a 'Los Mayos' en Sinaloa

Cuatro presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, brazo armado ligado a 'Los Mayos', fueron detenidos en un operativo conjunto en Los Mochis

En un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, cuatro presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), vinculadas al grupo delictivo de “Los Mayos”, fueron detenidos en Los Mochis, Sinaloa.

La acción se derivó del seguimiento a líneas de investigación que ubicaron a dos miembros de la célula criminal en la colonia Loma Dorada.

Los sospechosos viajaban en vehículos de alta gama y, al ser marcados por las autoridades para detenerse, emprendieron la huida.

La persecución concluyó en la carretera Culiacán–Los Mochis, a la altura del kilómetro 201, donde fueron capturados.

Entre los arrestados se encuentra Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, alias “Chendo” o “el 16”, señalado como líder logístico y operativo de las FEA.

También fue detenido Jayson Ariel Tapia Cárdenas, alias “el Flaco Avendaño”, presunto encargado del trasiego de drogas y de coordinar ataques contra grupos rivales y autoridades. Los otros dos arrestados fueron José Antonio García Rodríguez y José Vizcarra Cervantes.

Armas, droga y vehículos asegurados

En la intervención se decomisaron cuatro armas largas, un paquete con cocaína envuelto en cinta canela, cartuchos, cargadores y vehículos de alta gama.

La detención fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).


