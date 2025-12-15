Caen seis en Michoacán: podrían tener vínculo con coche bomba

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a seis personas tras un operativo realizado en los límites entre Colima y Michoacán, donde fue localizado un campamento del crimen organizado.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que el despliegue fue encabezado por la Comandancia de la V Región Militar y la 20 Zona Militar, con apoyo de autoridades estatales de Seguridad y Justicia, así como de la Guardia Nacional.

Aseguramiento de armas y drogas

Durante el operativo se decomisaron armas cortas y largas, cartuchos útiles, drogas, equipo táctico y diversos indicios relacionados con actividades ilícitas.

El campamento se encontraba en la comunidad de Chamila, municipio de Ixtlahuacán.

Las autoridades señalaron que esta acción forma parte del Plan Michoacán, anunciado recientemente por el Gobierno de México y al que se sumaron el Gobierno de Colima y las corporaciones integradas en la Mesa de Coordinación Estatal.

Investigan vínculo con coche bomba

Los detenidos podrían estar relacionados con la explosión de un automóvil ocurrida el 6 de diciembre frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

Las investigaciones buscan determinar su posible participación en ese y otros hechos delictivos.

La explosión dejó cinco personas muertas, dos en el vehículo y tres integrantes de la Policía Comunitaria, y al menos 12 lesionados.

La detonación causó daños en edificios públicos, viviendas, comercios y un hospital.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada y desplegó peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal para continuar con las diligencias correspondientes.

