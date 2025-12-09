FGR descarta terrorismo en coche bomba; apunta a pugna criminal

La Fiscalía General de la República descartó que el ataque con coche bomba registrado en Coahuayana, Michoacán, tenga elementos de terrorismo.

Según explicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la indagatoria concluyó que no hubo intención de imponer una ideología política, religiosa o social, requisitos indispensables para tipificar un acto terrorista conforme a la ley mexicana e internacional.

Harfuch precisó que la agresión responde a una disputa interna entre grupos criminales, específicamente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y células de Cárteles Unidos que operan en la región.

Por ello, el caso se mantiene dentro del ámbito de delincuencia organizada.

No fue un ataque directo a policías, asegura Harfuch

Durante la conferencia matutina, García Harfuch detalló que el estallido no fue un atentado directo contra la Policía Municipal de Coahuayana, como inicialmente se especuló.

Señaló que un mando de la Policía Comunitaria presuntamente mantiene vínculos con uno de los grupos delictivos involucrados, lo que habría detonado la confrontación.

Las primeras investigaciones señalan a dos presuntos integrantes del CJNG como responsables del ataque, relacionado con tráfico de armas, extorsiones y la disputa territorial para actividades ilícitas, incluido el trasiego de drogas.

“No es terrorismo, se trata de actos criminales para ampliar actividades ilícitas”, afirmó el secretario.

Explosión con ocupantes dentro del vehículo abre nuevas hipótesis

Harfuch destacó que el vehículo involucrado no fue abandonado para detonar después, al contrario, dos personas viajaban dentro de la camioneta cuando explotó.

"Ahorita no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya sevinformó, porque tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban dos personas, arriba de la camioneta", señaló.

El vehículo, según confirmó el fiscal de Michoacán, Torres Piña, provenía del estado de Colima.

"La FGR ya atrajo el caso y realizará nuevos peritajes para determinar con precisión qué ocurrió en los momentos previos a la explosión", afirmó.

Investigación continuará; no se descartan nuevas líneas

El titular de la SSPC señaló que hasta ahora la información disponible es la presentada el pasado 7 de diciembre, pero no se descarta la aparición de nuevas líneas de investigación con los análisis federales en curso.

Indicó que el objetivo principal es esclarecer completamente las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y determinar si existió participación de otras células criminales que operan en la región.

"Se van a hacer otros peritajes para determinar exactamente (qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota", mencionó.

