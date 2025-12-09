Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
coche_bomba_harfuch_9f9fe6a5fe
Nacional

FGR descarta terrorismo en coche bomba; apunta a pugna criminal

La FGR determinó que la explosión de un coche bomba en Coahuayana no fue un acto terrorista, sino resultado de un conflicto entre grupos criminales

  • 09
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía General de la República descartó que el ataque con coche bomba registrado en Coahuayana, Michoacán, tenga elementos de terrorismo.

Según explicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, la indagatoria concluyó que no hubo intención de imponer una ideología política, religiosa o social, requisitos indispensables para tipificar un acto terrorista conforme a la ley mexicana e internacional.

Harfuch precisó que la agresión responde a una disputa interna entre grupos criminales, específicamente entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y células de Cárteles Unidos que operan en la región.

Por ello, el caso se mantiene dentro del ámbito de delincuencia organizada.

harfuch-coche-bomba.jpg

No fue un ataque directo a policías, asegura Harfuch

Durante la conferencia matutina, García Harfuch detalló que el estallido no fue un atentado directo contra la Policía Municipal de Coahuayana, como inicialmente se especuló.

Señaló que un mando de la Policía Comunitaria presuntamente mantiene vínculos con uno de los grupos delictivos involucrados, lo que habría detonado la confrontación.

Las primeras investigaciones señalan a dos presuntos integrantes del CJNG como responsables del ataque, relacionado con tráfico de armas, extorsiones y la disputa territorial para actividades ilícitas, incluido el trasiego de drogas.

“No es terrorismo, se trata de actos criminales para ampliar actividades ilícitas”, afirmó el secretario.

Explosión con ocupantes dentro del vehículo abre nuevas hipótesis

Harfuch destacó que el vehículo involucrado no fue abandonado para detonar después, al contrario, dos personas viajaban dentro de la camioneta cuando explotó.

"Ahorita no se descarta ninguna línea de investigación, además de lo que ya sevinformó, porque tomemos en cuenta que donde explota la camioneta, arriba iban dos personas, arriba de la camioneta", señaló.

El vehículo, según confirmó el fiscal de Michoacán, Torres Piña, provenía del estado de Colima.

"La FGR ya atrajo el caso y realizará nuevos peritajes para determinar con precisión qué ocurrió en los momentos previos a la explosión", afirmó.

Investigación continuará; no se descartan nuevas líneas

El titular de la SSPC señaló que hasta ahora la información disponible es la presentada el pasado 7 de diciembre, pero no se descarta la aparición de nuevas líneas de investigación con los análisis federales en curso.

Indicó que el objetivo principal es esclarecer completamente las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y determinar si existió participación de otras células criminales que operan en la región.

"Se van a hacer otros peritajes para determinar exactamente (qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota", mencionó.

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

hija_de_machado_premio_nobel_d40a31d518
Recibe hija de María Corina Machado Nobel de la Paz en su nombre
AP_25344040110852_989a7577c3
Demócratas ganan alcaldía de Miami después de casi tres décadas
piramide_nohoch_mul_e2f7d2ce8d
Reabrirá Nohoch Mul, la pirámide más alta de Yucatán
publicidad

Últimas Noticias

infantino_fifa_denuncia_711a88d5e4
Denuncian al presidente de FIFA por apoyo político a Donald Trump
Whats_App_Image_2025_12_10_at_7_07_46_AM_1_d819f63839
Refuerza Tamaulipas campaña de vacunación invernal
hija_de_machado_premio_nobel_d40a31d518
Recibe hija de María Corina Machado Nobel de la Paz en su nombre
publicidad

Más Vistas

deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Sergio_ramos_responde_burlas_delo_Toluca_Gerardo_Arteaga_6465aa654b
Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
publicidad
×