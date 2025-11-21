Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo

Autoridades estatales y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmaron la detención de siete escoltas municipales que estuvieron presentes durante el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante una celebración del Día de Muertos.

Los policías, quienes formaban parte del esquema de seguridad del edil, fueron capturados en instalaciones de la Casa de Cultura de Uruapan, de acuerdo con las primeras versiones oficiales.

Los señalan por uso excesivo de la fuerza

La FGE acusa a los agentes de incurrir en uso excesivo de la fuerza contra Víctor Manuel Ubaldo, identificado como el agresor que disparó contra el presidente municipal.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla explicó que los escoltas abatieron al atacante cuando este ya había sido neutralizado.

“Al homicida lo detienen y, momentos después, hay un forcejeo y un solo disparo que lo abate”, detalló el mandatario estatal.

Las autoridades investigan si la ejecución del agresor ocurrió fuera de protocolo y sin justificación legal.

Serán trasladados a Morelia para audiencia

Los siete detenidos serán trasladados a la ciudad de Morelia, donde serán presentados ante un juez para determinar su situación jurídica.

Por su parte, la FGE señaló que continúa integrando la carpeta de investigación para esclarecer la actuación de cada uno de los elementos involucrados.

