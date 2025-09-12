Carney llegará a Palacio Nacional para reunión bilateral
Será el próximo 18 de septiembre cuando el primer ministro de Canadá arribe al Palacio Nacional para las reuniones conjuntas donde se tratarán temas comerciales
Ante la llegada a México de Mark Carney, primer ministro de Canadá, pactada para la próxima semana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que será el día 18 de septiembre cuando reciba a su homólogo en Palacio Nacional.
Aseguró que se llevarán a cabo varias reuniones conjuntas, además de brindar una conferencia de prensa, según la agenda planeada para dicha visita.
La mandataria aseguró que algunos de los temas a tratar en dichas reuniones son sobre el comercio con Estados Unidos, así como su relación bilateral e inversión extranjera, como la minería, gas natural, consesionarias de ferrocarriles, así como empresas independientes y fortalecimiento del comercio marítimo.
"Viene, esta por confirmarse pero viene el 18 de septiembre, va a estar aquí todo el día en Palacio Nacional", dijo.
