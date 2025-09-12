Carney llegará a Palacio Nacional para reunión bilateral

Ante la llegada a México de Mark Carney, primer ministro de Canadá, pactada para la próxima semana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que será el día 18 de septiembre cuando reciba a su homólogo en Palacio Nacional.

Aseguró que se llevarán a cabo varias reuniones conjuntas, además de brindar una conferencia de prensa, según la agenda planeada para dicha visita.

La mandataria aseguró que algunos de los temas a tratar en dichas reuniones son sobre el comercio con Estados Unidos, así como su relación bilateral e inversión extranjera, como la minería, gas natural, consesionarias de ferrocarriles, así como empresas independientes y fortalecimiento del comercio marítimo.

"Viene, esta por confirmarse pero viene el 18 de septiembre, va a estar aquí todo el día en Palacio Nacional", dijo.

