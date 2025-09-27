Choque de lanchas de la Marina en Veracruz deja dos heridos

En plena preparación para los festejos del 204 aniversario de la Armada de México y los 201 años de la Constitución de 1824, dos lanchas interceptoras de la Marina protagonizaron un aparatoso choque este sábado en el malecón del puerto de Veracruz.

El incidente, captado por turistas en video, muestra cómo una embarcación tipo Defender impacta a otra y termina sobrepasándola antes de estrellarse contra un muro de contención.

La Secretaría de Marina (Semar) informó después que dos marinos resultaron con lesiones menores y fueron atendidos de inmediato por personal de Sanidad Naval.

Las naves accidentadas fueron retiradas para su revisión técnica y la Semar reiteró que, aunque estas maniobras implican riesgos operativos, cuentan con protocolos de seguridad para proteger al personal.

Pese al percance, los preparativos para la conmemoración continúan conforme a lo programado.

Mientras se realizaban los ensayos para la conmemoración de los 204 años de la Armada de México, dos embarcaciones tipo Defender chocaron durante una práctica de la exhibición. La Marina dijo que hay dos elementos navales con lesiones menores. pic.twitter.com/lfuL57o4cr — Emeequis (@emeequis) September 28, 2025

