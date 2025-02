¿CIA utiliza drones en México para espiar a cárteles de la droga?

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) realizó misiones encubiertas con drones en México para espiar a los cárteles de la droga.

Según funcionarios estadounidenses, la agencia utilizó drones Reaper MQ-9 para obtener información sobre los cárteles mexicanos. Esta misma herramienta es empleada en misiones antiterroristas en países como Somalia y Yemen. Y no cuentan con armas actualmente, pero pueden equiparse con cargas útiles para llevar a cabo ataques de precisión.

Estos despliegues han sido comunicados al Congreso de Estados Unidos, y se enmarcan en los esfuerzos de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el narcotráfico.

La CIA considera que contrarrestar a los cárteles de la droga en México es una prioridad, y está utilizando su experiencia para abordar este desafío.

Hay que recordar que Trump clasificó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, por lo cual, la agencia está en constante monitoreo por medio de drones y aviones espía.

Aún no se especifica como serán utilizados los datos que se recopilan en las operaciones. En estos últimos meses se han registrado aumentos significativos en los sobrevuelos de aviones espías de Estados Unidos en territorio mexicano.

