Claudia Sheinbaum dará informe en el Zócalo este 5 de octubre

Este domingo 5 de octubre, Claudia Sheinbaum ofrecerá en el Zócalo un informe simbólico que cierra su gira nacional y resume avances de su primer año

  • 04
  • Octubre
    2025

Este domingo 5 de octubre, el Zócalo de la Ciudad de México será escenario de un acto simbólico encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo del primer aniversario de su gobierno. Aunque la fecha oficial de su toma de posesión fue el pasado 1 de octubre, la mandataria decidió conmemorarla con un evento público que pondrá fin a su “gira nacional de rendición de cuentas”, en la que recorrió las 32 entidades federativas.

En su informe, la presidenta retomará los principales avances de su administración: la reducción histórica de la pobreza del 41.9% al 29.5% en 2024, la disminución de la desigualdad y la baja del 25% en homicidios dolosos junto con un descenso del 20% en delitos de alto impacto.

También resaltará el aumento del 12% en el salario mínimo, la formalización de trabajadores de plataformas digitales en el Seguro Social y su meta de construir 1.7 millones de viviendas para familias de escasos recursos, mujeres jefas de hogar, comunidades indígenas y personas con discapacidad. En política exterior, destacará los avances comerciales con Estados Unidos, que han favorecido la inversión extranjera directa en México.

 


