Con honores, Guatemala recibe a Sheinbaum para reunión bilateral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aterrizó a las 9:49 horas en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, donde fue recibida con honores por el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez.

La mandataria llegó acompañada por parte de su gabinete para sostener la primera reunión bilateral con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, desde que ambos asumieron la Presidencia en 2024.

La presidenta @Claudiashein arriba este viernes a Petén, Guatemala; la recibe el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez Alvarado. pic.twitter.com/hV5LYvS2X7 — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 15, 2025

Temas clave en la agenda

Durante el encuentro, se prevé abordar:

Seguridad en la frontera común

Proyectos de infraestructura y conexión ferroviaria

Migración y oportunidades laborales en México

Acciones conjuntas para elevar la calidad de vida de los habitantes de ambas naciones

Cabe señalar que Sheinbaum viajó acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; así como por los titulares de Defensa, Ricardo Trevilla; Marina, Raymundo Pedro Morales; el canciller Juan Ramón de la Fuente; la titular de Energía, Luz Elena González, y la de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

Tras la reunión en Guatemala, ambos presidentes viajarán a Campeche para participar en una cumbre trilateral con el primer ministro de Belice, con el objetivo de ampliar la cooperación regional.

Comentarios