Con honores, Guatemala recibe a Sheinbaum para reunión bilateral

Claudia Sheinbaum y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dialogarán sobre seguridad fronteriza, migración, infraestructura y cooperación laboral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aterrizó a las 9:49 horas en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, donde fue recibida con honores por el canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez.

La mandataria llegó acompañada por parte de su gabinete para sostener la primera reunión bilateral con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, desde que ambos asumieron la Presidencia en 2024.

Temas clave en la agenda

Durante el encuentro, se prevé abordar:

  • Seguridad en la frontera común
  • Proyectos de infraestructura y conexión ferroviaria
  • Migración y oportunidades laborales en México
  • Acciones conjuntas para elevar la calidad de vida de los habitantes de ambas naciones

Cabe señalar que Sheinbaum viajó acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; así como por los titulares de Defensa, Ricardo Trevilla; Marina, Raymundo Pedro Morales; el canciller Juan Ramón de la Fuente; la titular de Energía, Luz Elena González, y la de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.

Tras la reunión en Guatemala, ambos presidentes viajarán a Campeche para participar en una cumbre trilateral con el primer ministro de Belice, con el objetivo de ampliar la cooperación regional.


