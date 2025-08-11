Cerrar X
Confirma Julio Berdegué avances en reapertura ganadera

El funcionario destacó que las conversaciones con las autoridades estadounidenses han tenido avances y ya existen acuerdos importantes

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, confirmó este lunes que sostendrá reuniones esta semana con altos representantes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para dar seguimiento a la reapertura de exportaciones de ganado mexicano en pie, suspendidas por la presencia del gusano barrenador.

El funcionario destacó que las conversaciones con las autoridades estadounidenses han tenido avances y ya existen acuerdos importantes, los cuales se han comunicado a organizaciones ganaderas y gobernadores de estados afectados o libres de la plaga, incluyendo aquellos que no exportan.

Berdegué precisó que los casos de gusano barrenador están contenidos en la zona sur y sureste del país, principalmente en Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

“Tenemos que contenerlo en el sur y sureste del país porque, si se nos dispersa al resto del territorio nacional, se convierte en una tarea más difícil para la erradicación”, advirtió durante la inauguración del cuarto Congreso Interamericano de Agua, Suelo y Agrobiodiversidad.

En otro tema, el titular de Agricultura explicó las medidas adoptadas tras la aplicación de una cuota compensatoria de 17.01% a las exportaciones de tomate mexicano por parte de Estados Unidos.

Detalló que, en coordinación con las Secretarías de Economía y Hacienda, se estableció un precio mínimo de exportación, publicado el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación, como parte de un plan integral para ordenar el mercado y mantener los envíos a territorio estadounidense.

“Todas las medidas están 100% consensuadas con la industria tomatera para continuar la exportación de manera ordenada y no dar ninguna excusa de que aquí hay algún problema”, afirmó.

Berdegué recordó que, ante la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping en julio pasado, las cinco organizaciones exportadoras de tomate, que agrupan a más de 260 empresas nacionales, ya habían identificado la necesidad de evitar prácticas como vender por debajo de los costos para ganar mercado, lo que sí podría derivar en un caso de dumping.


×