Confirman muerte del director de Seguridad Pública en Los Cabos

Ángeles Ojeda de Jesús murió tras un ataque armado en San José del Cabo; las autoridades locales y la PGJE investigan los hechos

  • 07
  • Septiembre
    2025

Este domingo, la administración de Los Cabosconfirmó la muerte de Ángeles Ojeda de Jesús, director administrativo de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, tras ser víctima de un ataque armado.

El gobierno local emitió un comunicado en el que condena los hechos y asegura su apoyo a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que ya inició una investigación.

“Condenamos estos hechos y reiteramos nuestro apoyo para la investigación de la PGJE del Gobierno de Baja California Sur, que estará realizando las indagatorias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, señala el mensaje del municipio.

Por su parte, la PGJE detalló que un hombre fue atacado con un arma de fuego en San José del Cabo, lo que provocó la movilización de agentes de investigación criminal y peritos en criminalística.

El secretario General del Municipio de Los Cabos, Arnoldo Alberto Rentería, calificó el ataque como un “ataque cobarde” y aseguró que no habrá impunidad para el responsable.


