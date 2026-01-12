Podcast
Nacional

Reanudan vuelos tras presencia de neblina en Aeropuerto de CDMX

Previo a la llegada del Año Nuevo, se presentó la misma situación. Tardaron alrededor de dos horas en reanudar operaciones

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que las operaciones de despegue y aterrizaje suspendidas este lunes, ya fueron reanudadas hace unos minutos.

A través de redes sociales, el AICM mencionó que esto se debe a que el banco de niebla ya se dispersó, por lo que se retomarán las operaciones.

Es por ello, que instaron a los paajeros que tomen en cuenta la modificación en las condiciones meteorológicas para llegar con anticipación y evitar que pierdan su reservación.

AICM suspende operaciones ante presencia de neblina

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confirmó que la presencia de neblina provocó que las operaciones se suspendieran, incluidos los aterrizajes y despegues programados durante la mañana de este lunes.

A través de redes sociales, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez compartió esta información, con el fin de salvaguardar la seguridad.

Sin embargo, esta no es la primera ocasionó que sucede esto. El pasado 31 de diciembre, se presentó la misma situación previo a la llegada del Año Nuevo. En esta ocasión, fueron aproximadamente dos horas las que tardaron en reanudar operaciones.

