De la Fuente ratifica el histórico 'Tratado de Alta Mar'

El canciller Juan Ramón de la Fuente depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), conocido como “Tratado de Alta Mar”.

La ceremonia se llevó a cabo en el marco del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y ante Elinor Hammarskjöld, secretaria general adjunta de Asuntos Jurídicos y asesora jurídica de la ONU.

Con este acto, México se suma formalmente a este histórico tratado internacional, que entrará en vigor en enero de 2026.

“El tratado fortalece el régimen jurídico del Derecho del Mar y representa un significativo avance hacia la protección y gobernanza global de los océanos”, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.

La Cancillería agregó que “la ratificación de México del Acuerdo BBNJ confirma la vocación de nuestro país por el multilateralismo y el derecho como la mejor vía para hacer frente a los desafíos globales”.

El Senado mexicano había ratificado el tratado el 25 de junio de 2025, y su publicación en el Diario Oficial de la Federación se realizó el 22 de julio.

El Gobierno federal subrayó que el BBNJ es un “instrumento jurídicamente vinculante dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, cuyos objetivos centrales son conservar, proteger y recuperar la biodiversidad marina mediante la creación de áreas marinas protegidas que abarquen al menos el 30 % de los océanos para 2030.

Asimismo, establece un mecanismo para garantizar el reparto justo y equitativo de los recursos genéticos marinos y sus beneficios entre todos los países.

