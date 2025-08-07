Decomisan 900 kilos de droga tras operativo en Chiapas

Fuerzas armadas de México incautaron este jueves aproximadamente 900 kilogramos de metanfetamina en la ciudad de Palenque, del estado Chiapas.

En el operativo se decomisaron, además, un arma de fuego, reactores, unos quinientos bultos de soda cáustica, diversas sustancias y dos vehículos, entre otros objetos.

Lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) y de la Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas, que continuará con la investigación correspondiente.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025, las autoridades mexicanas han decomisado más de 140 toneladas de drogas, entre ellas cerca de dos millones de pastillas de fentanilo, y se desmantelaron 839 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas en diecisiete estados.

En los siete meses en mención, las fuerzas armadas detuvieron a más de 18,700 personas relacionadas con delitos de alto impacto y se confiscaron más de 9,600 armas.

En lo que va del año, las autoridades mexicanas han incautado más de 450 toneladas de sustancias químicas en diversos laboratorios clandestinos.

Comentarios