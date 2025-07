Denuncia periodista morelense intento de homicidio

Lo que era una tarde entre familia pasó a ser un día trágico para el periodista Francisco Granillo, quien sufrió un intento de homicidio por parte de un vecino, simplemente porque le pidió que cuidara a sus hijos.

El periodista es originario del estado de Morelos y el día de ayer se encontraba en la alberca que se encuentra dentro de su colonia Paseos del Río, en el municipio Emiliano Zapata, cuando los hijos de su agresor comenzaron a jugar bruscamente en la alberca con su hija de 11 años.

"Yo, al ver que estaban jugando muy brusco con mi hija, les pedí amablemente que no jugaran de esa forma, a lo cual la esposa del sujeto solo dijo que, pues si no quería que fueran bruscos, que su hija no jugara con sus hijos.

“A esto solo le dije que los niños deben tener cuidado cómo juegan y él me amenazó de que me iba a golpear y me dio un cabezazo, pero hice caso omiso y me retiré a mi domicilio con mi esposa y mis dos hijos”, indicó Francisco Granillo.

Posteriormente, cuando el periodista ya se encontraba dentro de su casa, escuchó cómo ingresaron a su domicilio y observó al sujeto, que no ha sido identificado, con un tubo y lo comenzó a golpear en la cara, mientras que la esposa del hombre, identificada como Ingrid, comenzó a golpear a su esposa.

“La esposa de este sujeto se metió directamente a mi casa y comenzó a golpear a mi esposa, la agarró del pelo, la tiró al piso y la estaba golpeando y yo al ver eso bajo corriendo de las escaleras y las separo y en eso llega el tipo y me dice: ‘Te voy a matar, hijo de la chingada’.

“Entonces cuando yo volteo veo un tubo directo a mi cara y me golpea la nariz, comencé a sangrar y dejé de ver un promedio de dos minutos por tanta sangre que tenía en los ojos, pero alcancé a agarrar el tubo para que no me siguiera golpeando, pero me siguió golpeando con los puños”, agregó Granillo.

Indicó que inmediatamente llamó a la policía y acudió ante la Fiscalía General de Morelos para interponer una denuncia por intento de homicidio.

Sin embargo, una vez que regresaron a su domicilio observaron como el hombre se subió a un vehículo y se retiró de la colonia y hasta el momento no saben su paradero.

El periodista pidió apoyo para que las autoridades de Morelos actúen de manera inmediata, ya que teme por su seguridad y por la de su familia al no saber el paradero del hombre que lo golpeó.

